Pekan Kelima Liga 1 Indonesia Kembali Digulirkan, Simak Jadwal Pertandingannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga 1 2017 sudah memasuki pekan kelima yang kembali digulirkan pada Minggu (7/5/2017).

Laga pembuka bakal mempertemukan Bhayangkara FC vs Persegres Gresik United di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat.

Seperti diketahui, PSM Makassar menduduki tempat pertama klasemen sementara didampingi Arema FC.

Keduanya masing-masing meraih 10 poin dari empat laga yang telah dilakoni.

Berikut jadwal lengkap pekan kelima Liga 1 2017:

Minggu (7/5/2017)

Bhayangkara FC vs Persegres Gresik United 15:00 WIB

Persib Bandung vs Persipura Jayapura 18:30 WIB

Senin (8/5/2017)

Madura United vs Perseru Serui 15:00 WIB

Borneo FC vs Semen Padang 18:30 WIB

Selasa (9/5/2017)

Barito Putera vs PS TNI 15:00 WIB

Persiba Balikpapan vs Sriwijaya FC 18:30 WIB

Rabu (10/5/2017)

Persela Lamongan vs Persija Jakarta 15:00 WIB

Mitra Kukar vs Bali United 18:30 WIB

PSM Makassar vs Arema FC 18:30 WIB