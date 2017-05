YouTube Bakal Punya Seri Video Orisinal Seperti Netflix

BANJARMASINPOST.CO.ID - YouTube bakal merilis beberapa serial video orisinal. Inisiasi ini untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas, terutama dari layanan-layanan video on-demand semacam Netflix dan Hulu.

Hal ini disampaikan CEO YouTube Susan Wojcicki dalam sebuah presentasi di Javitz Center, New York, AS. Ia sesumbar sudah ada beberapa program yang sedang dipersiapkan untuk tayang dalam waktu dekat secara gratis.

Menurut dia, selain memberikan alternatif tontonan baru bagi audiens YouTube, serial video orisinal juga sangat ditunggu-tunggu oleh pengiklan, sebagaimana dilaporkan BusinessInsider dan dihimpun KompasTekno, Minggu (7/5/2017).

Diketahui, beberapa saat lalu pengiklan sempat kecewa karena konten komersil mereka disisipkan pada video-video amatir buatan netizen yang mengandung kekerasan dan tak sesuai konteks. Dengan adanya konten orisinal dari YouTube, tentu standar dan kualitasnya sudah terjamin.

"Kami minta maaf membuat beberapa pengiklan down. Kami akan berbuat lebih baik," kata Wojcicki.

Tak tanggung-tanggung, serial video tak berbayar di YouTube melibatkan nama-nama besar seberti penyiar radio dan produser Ryan Seacrest, komedian Kevin Hart, pembawa acara Ellen DeGeneres, duo komedian Rhett & Link, hingga penyanyi Demi Lovato serta Katy Perry.

Setidaknya ada tujuh program video orisinil yang sudah diumbar oleh YouTube. Masing-masing berjudul "Ellen's Show Me More Show", "Good Mythical Morning", "Kevin Hart", "I Am: Demi Lovato", "Best.Cover.Ever", "The Super Slow Show", dan " Katy Perry Live Special".

Belum jelas kapan program-program itu bakal tayang di YouTube. Namun agaknya tak akan lama lagi, sebab hal-hal yang diungkapkan Wojcicki bisa dibilang sudah mendetail. Kita tunggu saja.