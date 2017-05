Antisipasi Penarikan Dana, Lebaran Ini BTN Cabang Tambah Likuiditas

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -PT Bank Tabungan Negara (BTN) siap menghadapi penurunan dana pihak ketiga (DPK) menjelang Lebaran 2017. Direktur Keuangan dan Tresuri BTN, Iman Nugroho Soeko mengatakan, nantinya perseroan akan menambah likuiditas di cabang.

"Ini fenomena rutin, biasanya kami perbolehkan cabang-cabang menambah likuiditas hariannya sekitar 1,5 hingga 1,7 kalo dari ketentuan normal," ujar Iman kepada KONTAN, Minggu (7/5).

Hal ini dilakukan guna mengantisipasi permintaan penarikan dana tunai yang lebih banyak baik di konter cabang maupun anjungan tunai mandiri (ATM).

Di sisi penghimpunan dana, hingga kuartal I 2017, BTN mencatatkan DPK sebesar Rp 157,41 triliun atau tumbuh 21,03% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 107,79% per Maret 2017 atau membaik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya 108,98%.

Sebagai informasi, dalam tiga tahun terakhir, jelang Lebaran, tren DPK perbankan berangsur menurun. Tercatat penurunan tertinggi terjadi di bulan Juli 2014 sebesar Rp 118 triliun. Sementara pada Juli 2015 turun Rp 78 triliun, dan Juli tahun lalu DPK hanya turun Rp 55 triliun.

Merujuk data Bank Mandiri, tidak hanya DPK yang turun jelang Ramadhan. Tercatat pada Juli 2016, terjadi penurunan kredit sebesar Rp 135 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah penurunan kredit pada periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 65 triliun.

Selain itu, outstanding Operasi Pasar Terbuka (OPT) sepanjang masa Lebaran pada Juli 2016 juga turun sebesar Rp 90 triliun. Sementara, pada 2015 penurunan penempatan OPT menurun Rp 78 triliun.