Disapa Vokalis Megadeth Seperti Ini, Ribuan Penonton di Ancol Pun Menggila

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - "Thank you for being here," sapaan Dave Mustaine, vokalis Megadeth ini langsung membuat penonton Sonic Stage, Hammersonic Festival 2017 panas.

Aksi mereka menikmati hentakan musik gahar milik grup musik trashmetal Megadeth pun seolah menggila.

Semangat pun membakar penonton di panggung, di Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Minggu (7/5/2017) malam.

Naik panggung sekira pukul 23.30 WIB, Dave Mustaine cs langsung disambut riuh penonton.

Memulai penampilannya dengan lagu 'Hangar 18' band asal Amerika Serikat ini tampil gahar di penghujung perhelatan musik metal terbesar se-Asia Tenggara ini.

Disapa oleh vokalis paling ditunggu-tunggu, penonton pun semakin bersemangat.

Di antara para metalheads yang menghentakkan kepala, sebagian mereka juga mengacungkan simbol metal dengan jari ke udara.

Dave pun tampil penuh stamina di balik mikrofon, mengenakan kemeja hitam dan celana jeans warna biru tua.

Rangkaian lagu gahar, di antaranya Wake Up Dead', 'She's Wolf' dan 'Sweating Bullets' juga dinyanyikan. Tanpa kurang, semua lagu di album paling anyar yakni 'Dystopia' pun dinyanyikan.

Album tersebutlah yang membuat Megadeth menyabet kategori Best Metal Performances di ajang Grammy Award ke-59.

Penampilan Megadeth kali ini, memang sekaligus dalam rangka mempromosikan album teranyar mereka tersebut.

Sebelumnya Megadeth baru saja bertolak dari Malaysia dan rencananya akan melanjutkan tur ke Jepang.

Sejak sore tadi, perhelatan Hammersonic Festival 2017 juga telah menampilkan 'The Black Dahlia Murder', 'Abbath', serta jajaran grup musik metal tanah air yakni 'Burgerkill' dan dan 'Seringai'