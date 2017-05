IHSG Berpotensi Menguat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pergerakan IHSG hari ini Senin (8/5/2017) diprediksikan akan menguat karena sentimen positif dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, sentimen positif berasal dari data ekspor nonmigas yang menunjukkan peningkatan sebesar 19,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Senior Equity Brokerage Herry Wachiedin, hal ini mengindikasikan pulihnya pasar global dan akan mendorong produktivitas industri dalam negeri.

Sementara itu, sentimen dari luar negeri berasal dari Amerika berupa positifnya bursa Amerika akibat rilis data ketenagakerjaan yang menunjukkan peningkatan lebih dari ekspektasi.

Dari Eropa, pemilu yang digelar pada minggu kemarin yang dimenangkan oleh Emmanuel Macron akan memberikan dampak bagus bagi IHSG.

Harga minyak dunia menguat di akhir pekan setelah menyentuh level terendahnya di US$ 44,14 per barel dan ditutup menguat sebesar 1,49% ke level US$ 46,22 per barel.

"Namun penguatan minyak ini tidak didasari oleh faktor fundamental ataupun berita positif sehingga masih rawan untuk kembali terkoreksi," kata Herry.

Senin (8/5/2017) ini, IHSG ES perkirakan berpeluang menguat seiring naiknya EIDO +1.33%, DJIA +0.26%, Oil +1.55%, Nickel +1.39% & CPO +1.66%. (Achmad Maudhody)