Jeda Siang, IHSG Stabil di Zona Hijau, Ini Pemicunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat di zona hijau pada jeda siang perdagangan saham Senin (8/5/2017) pukul 12.00 WIB.

IHSG dibuka menguat setelah sentimen di bursa AS menguat pasca Pilpres Perancis yang memenangkan Emmanuel Macron, politisi pro pada Uni Eropa ketimbang Marine Le Pen yang ingin memisahkan diri dari Uni Eropa.

IHSG di jeda siang ditutup di level 5.722,47. Sementara pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka di level 5.699,30.

Dari 10 indeks sektoral pendukung bursa, sebanyak sembilan bursa ditutup menguat. Penguatan di atas 1 persen yakni di sektor aneka industri, pertambangan, perdagangan, dan keuangan.

Sementara sektor yang ditutup melemah yakni sektor konsumer yang tertekan 0,2 persen. Sejak dibuka di awal perdagangan, sektor ini masih mengalami tekanan.

Dari data RTI, sebanyak 189 saham dibuka menguat, 120 saham dibuka turun dan 94 saham dibuka pada posisi tetap.

Aksi beli bersih investor asing di semua papan perdagangan mencapai Rp 493,87 miliar. Aksi beli bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 494,94 miliar.

Dari pasar spot Bloomberg, rupiah dibuka menguat 14 poin terhadap dollar AS di level 13.316 per dollar AS. IHSG ditutup di level 13.329 per dollar AS pada penutupan perdagangan sebelumnya. (KOMPAS.com)