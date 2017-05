Dini Hari Rabu, Juventus Vs As Monaco dan Sore Ini Barito Putera Kontra PS TNI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tengah pekan ini terjadi sejumlah pertandingan sepak bola, baik di dalam maupun di luar negeri, yang disiarkan secara langsung. Ada pertandingan Liga 1 hingga Liga Champions.

Duel krusial terjadi di Juventus Stadium, ketika Juventus menjamu AS Monaco pada leg kedua semifinal Liga Champions. Bianconeri, demikian julukan Juventus, berada dalam situasi yang bagus setelah menang 2-0 di kandang Monaco pada pekan lalu.

Kemenangan itu membuat pekerjaan Si Nyonya Besar menjadi jauh lebih ringan. Gianluigi Buffon dan kawan-kawan hanya perlu bermain imbang atau toleransi kekalahannya adalah selisih satu gol.

Dari liga domestik, Barito Putera menjamu PS TNI. Barito, yang pada laga terakhir kalah 0-1 di markas Arema FC, harus meraih kemenangan demi menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara.

Saat ini Barito menempati urutan ketujuh dengan raihan 7 poin dari empat pertandingan yang sudah dilakoni. Mereka terpaut empat angka dari Persib Bandung yang berada puncak klasemen setelah memainkan lima pertandingan.

Berikut jadwal siaran langsung tengah pekan ini:

Selasa, 9 Mei 2017

Liga 1

Barito Putera vs PS TNI, TV One pukul 15.00 WIB

Persiba Balikpapan vs Sriwijaya FC, TV One pukul 18.30 WIB

Liga Champions Asia

Guangzhou Evergrande vs Suwon Samsung Bluewings, Fox Sports 1pukul 17.30 WIB

Rabu, 10 Mei 2017