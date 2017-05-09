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Ini Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Hingga 14 Mei

LIGA 1, Barito Putera vs PS TNI 15.00 WIB tvOne, Persiba Balikpapan vs Sriwijaya FC 18.30 WIB tvOne

Ini Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Hingga 14 Mei
dokumen
Jadwal Live TV Sepekan, 12-18 Agustus 2016 

Selasa, 9 Mei 2017

LIGA 1

Barito Putera vs PS TNI
15.00 WIB tvOne, Festival

Persiba Balikpapan vs Sriwijaya FC
18.30 WIB tvOne, Festival

LIGA CHAMPIONS ASIA

Guangzhou Evergrande vs Suwon Samsung
17.30 WIB FOX Sports

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Rabu, 10 Mei 2017

LIGA CHAMPIONS
Semifinal 2

Juventus vs Monaco (2-0)
01.45 WIB SCTV, beIN Sports 1

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Barito Putera
PS TNI
Liga Inggris
Manchester United
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Editor: Halmien
Sumber: SuperBall.id
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