Ini Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Hingga 14 Mei
LIGA 1, Barito Putera vs PS TNI 15.00 WIB tvOne, Persiba Balikpapan vs Sriwijaya FC 18.30 WIB tvOne
dokumen
Jadwal Live TV Sepekan, 12-18 Agustus 2016
Selasa, 9 Mei 2017
LIGA 1
Barito Putera vs PS TNI
15.00 WIB tvOne, Festival
Persiba Balikpapan vs Sriwijaya FC
18.30 WIB tvOne, Festival
LIGA CHAMPIONS ASIA
Guangzhou Evergrande vs Suwon Samsung
17.30 WIB FOX Sports
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Rabu, 10 Mei 2017
LIGA CHAMPIONS
Semifinal 2
Juventus vs Monaco (2-0)
01.45 WIB SCTV, beIN Sports 1
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Editor: Halmien
Sumber: SuperBall.id