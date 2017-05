249 Saham Seret Bursa, IHSG Kehilangan 44 Poin

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Saham Gabungan (IHSG)'>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kehilangan 44 poin atau tenggelam 0,77% hari ini, Rabu (10/5/2017). Indeks ditutup di posisi 5.653,01.

Sebanyak 249 saham menyeret bursa, berbanding 91 saham yang menguat. Sedangkan 94 saham lainnya bergeming.

Sebanyak Rp 9,7 miliar lot saham diperdagangankan hari ini, dengan total nilai Rp 7,6 triliun.

Investor lokal melakukan penjualan Rp 5,42 triliun dan pembelian Rp 4,67 triliun.

Sedangkan investor asing masih mencatat lebih banyak pembelian.

Net buy tercatat Rp 737,54 miliar di pasar reguler, dan Rp 753,82 miliar di pasar keseluruhan.

Sembilan sektor kompak memerah, dipimpin grup saham pertambangan yang turun 3,04%.

Satu-satunya sektor yang menguat adalah infrastruktur, dengan kenaikan 0,5%.

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi saham paling tenggelam di antara LQ45 hari ini, dengan penurunan sampai 13,23% menjadi Rp 328 per saham.

Di belakangnya mengekor PT Elnusa Tbk (ELSA) yang merosot 5,49% menjadi Rp 310, dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) sebesar 4,64% menjadi Rp 1.335 per saham.

Saham blue chips top gainers sore ini antara lain PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang naik sebesar 2,96% menjadi Rp 348 per saham, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) sebesar 1,29% menjadi Rp 1.575 per saham, dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) sebesar 0,96% menjadi Rp 3.150 per saham. (*)