BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Taekwondo Indonesia (TI) menggelar pra Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Tabalong 2017.

Kejuaraan Taekwondo Provinsi tersebut akan dilaksanakan di Gedung Taekwondo Sultan Adam Banjarmasin, tanggal 23-25 Mei.

"Peserta pada Kejurprov itu nanti yakni Kotabaru, HSS, Banjarmasin, Tanah Laut, Kab Banjar, Banjarbaru, Hulu Sungai Tengah (HST), Kab Tapin, dan Tanahbumbu," kata Sekretatis TI Kalsel, Jufhari, kemarin

Kelas yang dipertandingkan pada kejurprov tersebut diantaranya kyorugy dan poomse putra dan putri.



Kyorugy putra kelas 54, 58,6 3,68, 74, 80, 87 dan over 87 kilogram untuk putri under 46 kilogram 49, 53, 57, 62, 67, 73 dan over 73 kilogram. Poomse individu dan perorangan putra dan putri.

Jufhari mengatakan, sebelum kejurprov tersebut dilaksanakan tanggal 12-14.Mei TI Kalsel menggelar sosialisasi dan Diklat Wasit kyorugy daerah se Kalsel 2017.

"Sosialisasi itu dilaksanakan di Gedung Taewondo Sultan Adam dengan jumlah peserta 70 peserta dari 11 kab kota. Kecuali Balangan dan Tabalong," paparnya.

Dikatakanya, sosialisasi dan Diklat TI itu dilaksanakan untuk memperkenalkan peraturan terbaru pertandingan taekwondo. Untik penatar perwasit pengprov dan wasit nasional yang ada di Kalsel yang mengikuti penyegaran wasit nasional di Makassar bulan April 2017. Sedangkan diklat mencari wasit untuk mengikuti wasit nasional. Minimal pemilik Dan 1.

"Para wasit ini nantinya yang akan ditugaskan di Kejurprov dan Porprov X Tanjung. Agar wasit TI di Kalsel merata di setiap kabupaten kota," jelasnya.

Jufhari mengatakan, kejurprov tersebut dilaksanakan sebagai ajang pemanasan taekwondoin Kalsel sebelum tampil di Kejurprov X Tabalong. (*)