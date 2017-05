Dini Hari Esok Siaran Langsung Atletico Kontra Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Derbi Madrid tersaji lagi pada tengah pekan ini. Dua klub ibu kota Spanyol, Real Madrid dan Atletico Madrid, akan melakoni partai krusial untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke final Liga Champions 2016-2017.

Real Madrid menjadi favorit karena telah mengantongi keunggulan 3-0 berkat hat-trick Cristiano Ronaldo pada leg pertama di Santiago Bernabeu, pekan lalu.

Meskipun demikian, bukan berarti Atletico tak punya harapan untuk membalikkan agregat. Fakta yang tersaji memperlihatkan bahwa Los Rojiblancos pernah bangkit di Vicente Calderon setelah kalah pada leg pertama untuk melanjutkan kiprahnya di pentas Eropa.

Namun, tujuh fakta tersebut, yakni saat melawan Nurnberg (1962-63), Cagliari (1970-71) dan Kobenhavn (1974-75), Levski Spartak (1976-77), Dinamo Bucharest (1977-78), Real Sociedad (1998-99) dan Schalke 04 (2008-09), belum bisa mewakili kondisi yang tengah dihadapi Atletico saat ini. Sebab, pasukan Diego Simeone harus mengejar defisit tiga gol dan lawannya adalah sang penguasa Liga Champions.

Ya, Real Madrid pemegang rekor peraih gelar terbanyak Piala Eropa/Liga Champions dengan koleksi 11 trofi. Mereka juga tengah mengincar klub pertama yang bisa mempertahankan gelar event ini sejak berganti nama menjadi Liga Champions pada 1992.

Dari ajang Premier League, terjadi duel antara tuan rumah Southampton dengan Arsenal. Laga ini sangat penting bagi Arsenal dalam upaya meraih tiket Liga Champions karena saat ini mereka masih berada di peringkat keenam dengan raihan 63 poin.

Kemenangan atas Southampton akan membuat Arsenal naik ke urutan kelima, menggeser Manchester United, yang hanya unggul dua poin. Tetapi tiga poin dari laga ini belum membuat The Gunners menembus zona Liga Champions karena di urutan keempat ada Manchester City dengan koleksi 69 poin.

Berikut jadwal siaran langsung tengah pekan ini:

Rabu, 10 Mei 2017

Liga 1

Persela Lamongan vs Persija Jakarta, TV One pukul 15.00 WIB

PSM Makassar vs Arema FC, TV One pukul 18.30 WIB

Liga Champions Asia

Kashima Antlers vs Muangthong United, Fox Sports 1 pukul 17.00 WIB

Kamis, 11 Mei 2017

Liga Champions

Atletico Madrid vs Real Madrid, Fox Sports 1 / SCTV pukul 01.45 WIB

Premier League

Southampton vs Arsenal, BeIn Sport 2 pukul 01.45 WIB

Liga 2

PSIR Rembang vs PSIS Semarang, TV One pukul 15.00 WIB

Persebaya Surabaya vs Persepam Madura Utama, TV One pukul 18.30 WIB