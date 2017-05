Genjot Pertumbuhan CASA, Bank OCBC NISP Hadirkan Tanda 360 Plus

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank OCBC NISP meluncurkan produk Tanda 360 Plus, yaitu tabungan dengan 12 mata uang dalam satu rekening. Keuntungan dari tabungan multicurrency ini yaitu dapat memberikan fleksibilitas bagi nasabah serta menawarkan kemudahan akses, kebebasan biaya, kenyamanan bertransaksi perbankan, serta memberikan beragam keuntungan dalam satu tabungan.

Tanda 360 Plus ini dapat mengelola mata uang Rupiah (IDR), US Dollar (USD), Singapore Dollar (SGD), Japanese Yen (JPY), Euro (Eur), Australian Dollar (AUD), Poundsterling (GBP), Hongkong Dollar (HKD), Swiss Franc (CHF), Canadian Dollar (CAD), New Zealand Dollar (NZD) dan Chinese Yuan Offshore (CNH).

Region Head Network Group Bank OCBC NISP Very Mailoa menuturkan, produk ini menyasar kalangan emerging affluent dengan mobilitas yang tinggi. Produk ini juga menawarkan nilai tukar mata uang asing yang kompetitif sehingga membantu nasabah dalam menjalankan transaksi perbankan secara mudah dan nyaman.

“Di 2017 ini kami kembangkan Tanda 360 Plus, yang bisa menggunakan 12 mata uang. Jadi nasabah tidak perlu bingung dengan banyak nomor rekening. Dengan produk ini, cukup satu nomor rekening bisa cover semua,” ujarnya saat konferensi pers di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, Rabu (10/5/2017).

Ada berbagai keunggulan bertransaksi dengan produk ini, yakni bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya transaksi transfer ATM dan bebas biaya transaksi tarik tunai yang melalui jaringan ATM Bank OCBC NISP, OCBC Bank, Bankcard, ATM Bersama, Prima, ATM Mandiri dan ATM BCA.

Selain itu bebas biaya transaksi transfer melalui fasilitas internet banking dan mobile banking, serta bebas biaya pembelanjaan atau debit belanja melalui jaringan VISA, debit BCA dan Prima.

Selain itu dengan terus meningkatkan saldo dan memperbanyak transaksi melalui berbagai e-channel, nasabah dapat mengumpulkan reward poin yang dapat ditukarkan dengan beragam hadiah menarik seperti kendaraan bermotor, gadget, voucher belanja dan lain-lain.

Menurut Headof Individual Customer Solutions Bank OCBC NISP, di 2017 Bank OCBC berusaha meningkatkan pertumbuhan CASA. Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan inovasi-inovasi terbaru, diiringi peningkatan kualitas produk dan layanan. "Untuk itu kami menghadirkan Tanda 360 Plus ini untuk melengkapi kebutuhan nasabah," sebutnya. (*)