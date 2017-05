Cinta Laura Ingin Buang Stres di Indonesia, Ternyata Ini Masalahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Model dan artis peran Cinta Laura punya cara tersendiri untuk menghilangkan stres, yakni dengan hiking.

Ia mengaku ingin sekali pergi hiking di Indonesia, tetapi sayangnya ia harus terbentur berbagai kendala.

“Aku tahu banyak banget daerah bagus untuk hiking di Indonesia, tapi masalahnya karena setiap aku di Indonesia, tiga, empat, maksimum lima hari dan selalu shooting,” kata Cinta saat dijumpai di The Body Shop Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu (10/5/2017).

“Susah untuk pergi ke tempat-tempat hiking di sini karena jauh. Kalau di Jakarta jauh mau ke mana-mana,” sambungnya.

Meski begitu, jarak rupanya tak menjadi hambatan bagi bintang film The Philosophers ini untuk melakukan hobinya itu.

“Mungkin di future, I will try something new nih, now it’s not possible karena waktunya terlalu sebentar,” ujar Cinta.

Dara kelahiran Jerman, 17 Agustus 1993 ini mengaku sering hiking saat tinggal di Los Angeles. Salah satu tempat favoritnya adalah Malibu.

“Aku mulai hiking waktu pindah ke LA dua sampai setengah tahun lalu, karena di LA kita mau ke pantai bisa ke desert bisa, ke tempat gunung bisa,” katanya.