OPEC Minta AS Jangan Produksi Terlalu Banyak

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - OPEC telah meminta kesediaan para produsen utama minyak dunia untuk menghentikan produksi berlebih minyak dan membantu mereka dalam menyimbangkan pasar minyak.

Permohonan yang tidak biasa ini dikeluarkan OPEC pada Kamis (11/5) melalui laporan bulanannya.

Dalam laporan tersebut, OPEC masih menemukan, pasar minyak global masih menderita akibat melimpah ruahnya suplai.

Menurut laporan tersebut, pasar yang seimbang membutuhkan upaya bersama oleh seluruh produsen minyak dunia dan harus dilakukan tidak hanya untuk keuntungan suatu negara, namun kemakmuran seluruh ekonomi dunia.

OPEC bilang, salah satu produsen minyak yang harus disalahkan adalah Amerika Serikat. Pasalnya, negara ini terus meningkatkan produksi minyak serpih mereka saat harga minyak melorot.

Kenaikan produksi tersebut menghambat upaya OPEC untuk menahan harga minyak di kisaran US$ 50 dan US$ 60 per barel.

Pada November lalu, OPEC dan produsen minyak lainnya sudah menyepakati untuk memangkas produksi minyak.

Langkah yang ditujukan untuk mengurangi suplai berlebih di pasar minyak dunia. Untuk sementara waktu, strategi ini cukup berhasil, di mana harga minyak bergerak ke posisi US$ 54 pada awal tahun ini.

Tapi sekarang, pengaruh strategi itu mulai memudar.

OPEC merespon anjloknya harga minyak dunia dengan menyarankan untuk memperpanjang masa kesepakatan pemangkasan produksi dari pertengahan tahun ini.