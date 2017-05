Lima Laga Sudah Dipimpin Wasit Final Liga Champions Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID – Wasit asal Jerman, Felix Brych, akan menjadi pengadil partai final Liga Champions 2016-2017. UEFA memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin duel antara Real Madrid dan Juventus di National Stadium, Cardiff, Sabtu 3 Juni 2017.

Brych, yang sudah menjadi ofisial pertandingan internasional sejak 2007, sudah memimpin lima pertandingan Liga Champions musim ini. Duel Juventus vs FC Porto pada leg pertama babak 16 besar, termasuk di antaranya.

Pria berusia 41 tahun ini juga merupakan bagian dari wasit pada Piala Eropa 2016. Dia memimpin pertandingan Swedia vs Belgia dan Inggris vs Wales dalam babak penyisihan grup, kemudian partai Polandia vs Portugal pada babak perempat final.

Selain itu, Brych juga pernah mendapat kepercayaan memimpin final Liga Europa 2014 antara Sevilla dan Benfica. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Juventus, Juventus Stadium.

Untuk Liga Europa musim ini, Brych juga menjadi pengadil pada leg pertama babak perempat final, yang mempertemukan Anderlecht dan Manchester United.

Berikut daftar oficial final Liga Champions 2016-2017:

Wasit: Felix Brych (Jerman)

Asisten: Mark Borsch, Stefan Lupp (keduanya dari Jerman)

Wasit keempat: Milorad Mazic (Serbia)

Asisten tambahan: Bastian Dankert, Marco Fritz (keduanya dari Jerman)

Asisten wasit cadangan: Rafael Foltyn (Jerman)