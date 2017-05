Presiden Jokowi Hadiri KTT Jalur Sutera di Beijing dan Kunjungi Masjid Tertua

BANJARMASINPOST.CO.ID, BEIJING - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo siang ini, Sabtu (13/5/2017), bertolak menuju Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) guna melakukan kunjungan kerja.

Berdasarkan agenda dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, di Beijing, Presiden akan menghadiri Pertemuan The Belt and Road Forum for International Cooperation atau dikenal juga sebagai KTT Jalur Sutera yang akan berlangsung pada 14 hingga 15 Mei 2017.

KTT ini akan dihadiri oleh 29 Kepala Negara/Pemerintahan.

Forum tersebut diharapkan dapat memberikan banyak peluang bagi Indonesia.

Mengingat program One Belt One Road (OBOR) ini akan diinisiasi kerjasama 65 negara, dengan 4,4 miliar penduduk dan 40 persen GDP dunia.

Presiden akan mengutamakan kepentingan nasional dalam kerja sama besar lintas negara mulai negara-negara di Asia sampai Afrika, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang sedang gencar dilakukan di tanah air.

Dalam forum ini, Presiden Jokowi akan berbicara di dalam dua sesi, yaitu sesi tentang sinergi kebijakan untuk kerja sama yang lebih erat dan sesi tentang kerja sama konektivitas untuk pembangunan yang terkoneksi.

Kunjungan tersebut juga akan dimanfaatkan Kepala Negara untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah Kepala Negara sahabat guna meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antarnegara, diantaranya Presiden RRT Xi Jingping, Perdana Menteri Fiji, Perdana Menteri Polandia, Presiden Swiss, Managing Director IMF, Sekretaris Jenderal Liberal Democratic Party Japan.

Agenda lainnya, Presiden akan mengunjungi Masjid Niujie di Beijing.

Masjid ini merupakan pusat komunikasi muslim di Beijing yang jumlahnya mencapai 250.000 jiwa.