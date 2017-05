Sore Ini, Barito Putera Kontra Sriwjaya FC, Berikut Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola Hingga Senin

Laga antara Barito Putera Vs Sriwijaya FC di Stadion Demang Lehman, Martapura, Minggu (1/6/2014). Pertandingan berakhir imbang 0-0.

BANJARMAISNPOST.CO.ID - Kompetisi sepak bola di Eropa memasuki fase akhir sementara Liga 1 Indonesia baru akan menjalankan pekan keenam dan sore Ini Barito Putera bermain di Kandang Sriwijaya FC.

Sementara urutan dua klasemen, Tottenham Hotspur akan menghadapi lawan tangguh, urutan 6 Manchester United.

Berikut jadwal siaran langsung sepak bola, Sabtu sampai Senin (15/5/2017).

Sabtu 15:00

Liga 1

Sriwijaya FC vs Barito Putera

TV One

Sabtu 18:30

Liga Inggris

Manchester City vs Leicester

beIn Sport 1



Sabtu 18:30

Liga 1

Semen Padang vs Persib

TV One

Sabtu 23:30

Liga Inggris

Stoke City vs Arsenal

beIn Sport 1



Minggu 15:00

Liga 1

Persija vs Mitra Kukar

TV One

Minggu 18:30

Liga 1

Arema FC vs Madura United

TV One

Minggu 20:15

Liga Inggris

West Ham vs Liverpool

beIn Sport 1

Minggu 22:30

Liga Inggris

Tottenham vs Manchester United

beIn Sport 1



Senin 01:00

La Liga

Las Palmas vs Barcelona

beIn Sport 2

Senin 01:00

La Liga

Real Betis vs Atletico

beIn Sport 3



Senin 01:00

La Liga

Real Madrid vs Sevilla

beIn Sport 1

**Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.