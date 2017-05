NEWSVIDEO : Syahrini Usir Anang Saat Nyanyi di Citraland

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Syahrini menghibur pengunjung Wira Toyota Otofest 2017 Have Fun Go Max di Manhattan Avenue, Citraland, Jalan Ahmad Yani Km 7, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (13/5/2017) malam.

Tampil mengenakan baju serbaputih lengkap dengan payet-payet berkilaunya, Syahrini menyanyi beberapa lagu selama satu jam.

Di antaranya lagu Sesuatu, Wonder Woman milik Mulan Jameela, Cetar, Kau yang Memilih Aku dan Musnah yang dipopulerkan oleh Andra and the Backbone.

Dia tampil interaktif dengan mengajak penonton bernyanyi bareng, di antaranya adalah seorang penonton mengaku bernama Anang.

Sebelumnya Syahrini mengatakan ingin mencari jodoh di Banjarmasin dan ingin agar yang menemaninya bernyanyi adalah penonton pria.

“Ayo yang cowok-cowoknya siapa yang mau menyanyi bareng saya?” tanyanya.

Akhirnya penonton bernama Anang maju ke panggung. “Anang kalau suaranya bagus nanti saya cium, kalau nggak bagus nanti saya usir cantik,” ujar Syahrini bercanda.

Sayangnya, suara Anang kurang bagus saat berduet menyanyikan lagu Kau yang Memilih Aku sehingga dia harus diusir cantik oleh Syahrini dari panggung.

Syahrini malam itu tampil satu jam dari pukul 21.00 Wita hingga 22.00 Wita. Penonton memadati area di sekitar panggung dan mereka menikmati penampilannya.

Usai tampil, Syahrini langsung turun panggung dan masuk mobil jemputan dari panitia yang telah menunggu di belakang panggung.