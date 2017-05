Inilah Jadwal Siaran Langsung Olahraga 16-18 Mei 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dua kompetisi sepak bola bergengsi dari daratan eropa, Liga Spanyol dan Liga Inggris, akan menjalani partai pamungkas pada akhir pekan ini. Namun, sebelum mengakhiri musim 2016-2017 beberapa klub masih harus menjalani laga susulan pada midweek.

Saksikan pesta sang jawara Liga Inggris, Chelsea, saat menjamu Watford di Stamford Bridge, yang akan disiarkan langsung pada Selasa (16/5/2017) dini hari WIB. Partai seru juga akan tersaji dari laga Manchester City kontra West Brom pada Rabu (17/5/2017) dini hari WIB.

Di ajang Liga Spanyol, Real Madrid akan tampil habis-habisan untuk meraih tiga poin dari kandang Celta Vigo sekaligus menggeser Barcelona dari puncak klasemen La Liga pada Kamis (18/5/2017) dini hari WIB.

Selasa, 16 Mei 2017

00.27 WIB - SEPAK BOLA, Piala Afrika U-17: Angola vs Nigeria (BEIN SPORTS 3)

01.55 WIB - SEPAK BOLA, Liga Inggris: Chelsea vs Watford (BEIN SPORTS 1)

06.30 WIB - BISBOL, MLB Regular Season: Houston Astros vs Miami Marlins (FOX SPORTS 2)

18.00 WIB - SEPAK BOLA, Piala AFC: Global FC vs Home United FC (FOX SPORTS)

Rabu, 17 Mei 2017

01.40 WIB - SEPAK BOLA, Liga Inggris: Arsenal vs Sunderland (BEIN SPORTS 1)

01.55 WIB - SEPAK BOLA, Liga Inggris: Manchester City vs West Bromwich Albion (BEIN SPORTS 2)

06.00 WIB - BISBOL, MLB Regular Season: Baltimore Orioles vs Detroit Tigers (FOX SPORTS 2)

19.00 WIB - SEPAK BOLA, Piala AFC: Johor Darul Ta'zim vs Ceres Negros FC (FOX SPORTS)

21.27 WIB - SEPAK BOLA, Piala Afrika U-17: Guinea vs Kamerun (BEIN SPORTS 3)

Kamis, 18 Mei 2017

01.40 WIB - SEPAK BOLA, Liga Inggris: Southampton vs Manchester United (MNC TV, BEIN SPORTS 1)

01.55 WIB - SEPAK BOLA, Liga Spanyol: Celta Vigo vs Real Madrid (BEIN SPORTS 2)

01.55 WIB - SEPAK BOLA, Liga Prancis: Monaco vs Saint-Etienne (BEIN SPORTS 3)

07.00 WIB - BISBOL, MLB Regular Season: NY Yankees vs Kansas City Royals (FOX SPORTS 2)

07.35 WIB - SEPAK BOLA, MLS: Sporting KC vs Seattle (BEIN SPORTS 2)

07.35 WIB - SEPAK BOLA, MLS: Chicago vs Colorado (BEIN SPORTS 3)

08.05 WIB - SEPAK BOLA, MLS: Real Salt Lake vs New York City (BEIN SPORTS 1)

09.35 WIB - SEPAK BOLA, MLS: San Jose vs Orlando (BEIN SPORTS 3)

21.27 WIB - SEPAK BOLA, Piala Afrika U-17: Tanzania vs Angola (BEIN SPORTS 3)

23.20 WIB - SEPAK BOLA, Liga Belanda: Leg 1 Seminal 1 Play-off Liga Europa (FOX SPORTS 3).(Fajar Mutaqin Ahmad)