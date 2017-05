MU Turun ke Posisi Enam, Berikut Klasemen Liga Inggris di Pekan ke-37

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Meski Chelsea sudah pasti menjadi jawara, Liga Inggris masih seru untuk dinikmati.

Persaingan klub meraih tiket Liga Champions terjadi di game week ke-37.

Pada Minggu (14/5/2017) ada tiga laga yang berlangsung.

Crystal Palace vs Hull City, West Ham vs Liverpool, dan laga bigmatch Tottenham Hotspur vs Manchester United.

Baik Crystal Palace dan Liverpool sukses menang dan sama-sama mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0.

Namun hal yang terjadi tentu beda dengan laga panas klub kota London vs Manchester.

Pada laga tersebut Jose Mourinho, pelatih MU, harus gigit jari karena kedua kalinya takluk oleh klub London, Tottenham, dengan skor 2-1.

Sebelumnya Paul Pogba cs juga kalah di London pada pekan lalu dari saudara sekota Tottenham, Arsenal.

Walhasil kekalahan tersebut membuat MU turun posisinya ke posisi enam dengan 65 poin.

Arsenal yang menang pada Sabtu (13/5/2017) melawan Stoke City 4-1 naik ke posisi lima dengan koleksi 69 poin.

Tottenham yang menguntit Chelsea di posisi dua tampaknya tak bisa lagi digeser karena perbedaan poin yang jauh dari Liverpool dan Manchester City.

Pergeseran terjadi di papan tengah mulai dari Southampton, Bournemouth, Leicester City, dan Crystal palace yang sama-sama naik posisinya di pekan ini.

Jurang degradrasi masih diisi oleh Sunderland, Middlesbrough, dan Hull City.

Berikut klasemen sementara Liga Inggris: