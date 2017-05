NEWSVIDEO: Wow! Serunya Penonton Isyana Basah-basahan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Isyana Sarasvati tampil menghibur para pengunjung acara Wira Toyota Otofest 2017 Have Fun Go Max, Minggu (14/5/2017) malam di Manhattan Avenue, Citraland, Jalan Ahmad Yani Km 7, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.



Dia tampil selama satu jam dari pukul 21.00 Wita hingga 22.00 Wita di panggung terbuka di sana.



Dia menyanyikan delapan lagu, di antaranya adalah Tetap Dalam Jiwa yang menjadi salah satu lagu andalannya. Tak hanya menyanyi, dia juga memamerkan kepiawaiannya bermain piano.



Selain itu, dia juga memperkenalkan personel band pengiringnya yang kemudian satu per satu memainkan alat musik mereka.



Isyana tampak berjoget-joget di panggung menikmati permainan musik tersebut.



Para penonton memenuhi lapangan tempat acara berlangsung.



Walau menjelang akhir penampilannya lapangan diguyur hujan deras, para penonton tetap antusias menyaksikannya.



“Hujab deras, cocok banget dengan lagu ini,” ujar Isyana kemudian menyanyikan lagu pamungkasnya, Tetap Dalam Jiwa.



Walau basah kuyup, sebagian dari penonton yang semula bergerombol di pinggir malah berkumpul di tengah lapangan yang terbuka, tepat di depan panggung agar bisa menyaksikan Isyana lebih dekat.



Walau kebasahan, mereka tetap menyalakan ponsel untuk mengabadikan penampilan Isyana, seakan tak peduli lagi ponsel mereka bakal turut kehujanan. (banjarmasinpost/yayu fathilal)