Savira Windyani Putri: Tembus Hollywood Lewat Film Horor

BANJARMASINPOST.CO.ID - SATU lagi anak negeri merintis karir dalam industri film Hollywood di AS. Savira Windyani Putri mendapat peran utama dalam sebuah film yang dibikin Blumhouse Production, yang telah membuat film horor Get Out (2017). Film ini akan didistribusi oleh Universal Studios.

Kerja keras dan tekad kuat lah yang mengantarkan Savira mampu menembus dinding Hollywood yang amat selektif dan kompetitif. Bahkan, Savira masuk ke Hollywood tanpa koneksi.

“Banyak orang menanyakan bagaimana cara mencapainya?... Jawabannya terdengar sederhana tapi cukup berat sebenarnya, yaitu harus fokus, bekerja keras dan tekad yang kuat...,” ujar Savira dalam keterangan tertulis seperti ditulis ANTARA News

Savira hidup dalam keluarga pekerja keras. Ayahnya merupakan pengusaha bidang konsultan teknis industri perminyakan yang kerap melakukan perjalanan dinas ke berbagai negara.

Savira tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, selama 14 tahun, sebelum pindah ke Los Angeles, California, pada 2014. Sejak dulu, dia menyukai akting.

