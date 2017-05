Reli Harga Minyak Berhenti karena Berlebihnya Pasokan Minyak AS

BANJARMASINPOST.CO.ID, SINGAPURA - Harga minyak mentah dunia terpeleset 1% pada hari Rabu pagi (17/5). Reli harga minyak kembali tertahan oleh data tingginya pasokan minyak Amerika Serikat, yang tak bisa diimbangi langkah pemangkasan produksi yang dilakukan Arab Saudi dan Rusia.

Harga minyak Brent di pasar berjangka turun 53 sen atau 1% dari penutupan hari sebelumnya menjadi US$ 51,13 per barel.

Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) turun 57 sen atau 1,1% ke posisi US$ 48,1 per barel.

Cadangan minyak AS, menurut data industri American Petroleum Institute tercatat mengalami kenaikan 882.000 barel sepajang pekan hingga 12 Mei lalu, menjadi 523,4 juta. Padahal, pasar berekspektasi ada penurunan cadangan minyak AS sebesar 2,4 juta barel.

"Reli harga minyak yang dimulai sejak munculnya keinginan OPEC memperpanjang masa pemangkasan produksi, terhenti tadi malam karena pasar ingin melihat adanya keseimbangan pasokan," tulis ANZ, Rabu.

Arab Saudi dan Rusia awal pekan ini sepakat untuk memperpanjang pemangkasan produksi 1,8 juta barel per hari, sampai Maret 2018. Produsen minyak lainnya yang tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) baru akan menentukan langkah tersebut pada pertemuan 25 Mei mendatang.