PPI Banjarmasin Siapkan Satu Kontainer Sembako untuk Pasar Murah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) juga mulai menggelar operasi pasar serentak di seluruh Indonesia pada Kamis (18/5/2017) termasuk di Banjarmasin.

Operasi pasar ini bertujuan untuk membantu menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Dengan tema "Warung Ramadan PPI", operasi pasar ini ditargetkan tetap berlangsung setiap hari hingga satu minggu seusai Idulfitri.

Berlokasi di Kantor PPI Banjarmasin, Jalan Letjend Suprapto, Nomor 53, Banjarmasin, Warung Ramadan PPI menjual bahan-bahan kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, telur dan lainnya.

Harga bahan pokok yang dijual pun di bawah pasaran. Gula pasir dijual Rp 12.000 per kilogram, minyak goreng Rp 12.500 per liter, tepung terigu Rp 8.000 per kilogram, beras Rp 10.000 per kilogram, telur Rp 21.000 per kilogram dan bawang merah Rp 15.000 per kilogram.

“Saat ini, stok gula PPI Banjarmasin sebanyak 300 ton. Sedangkan bahan pokok lainnya didatangkan dari Surabaya sebanyak satu kontainer,” kata Manajer Komersial PPI Banjarmasin, Yusuf.

Yusuf menambahkan, jika dilihat animo masyarakat besar terhadap program Warung Ramadan PPI ini, pihaknya akan kembali menambah stok bahan pokok untuk dijual dalam program ini.

"Sebelum stok menipis, kami akan kembali datangkan satu kontainer bahan pokok, begitu seterusnya hingga satu minggu setelah lebaran," terang Yusuf.

Selain program Warung Ramadan PPI, pihaknya juga akan ikut berpartisipasi dalam sejumlah operasi pasar yang akan diselenggarakan pemerintah melalui Dinas Perdagangan baik tingkat Kota Banjarmasin maupun Provinsi Kalimantan Selatan. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)