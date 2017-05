10 Tahun Ditinggalkan, Begini Kondisi Rumah Pemimpin Sekte Poligami 79 Istri dan 'Jual' Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Warren Jeffs, pemimpin sekte poligami sempalan Mormon, menghebohkan pemberitaan di Amerika Serikat.

Jeffs yang memimpin sekte Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (FLDS), memperbolehkan umatnya untuk memiliki banyak istri.

Bahkan, Jeffs disebut memiliki 79 istri dan beberapa di antaranya adalah anak di bawah umur.

Para istri Jeffs dikumpulkan dan tinggal di sebuah kompleks perumahan di kawasan Utah, AS.

Dikisahkan, sekte poligami ini memisahkan diri dari Gereja Mormon setelah aliran Mormon meninggalkan poligami lebih dari seabad silam.

Sekte poligami ini diduga telah memiliki sekitar 10.000 pengikut di dalamnya.

Nama Jeffs masuk dalam daftar 10 orang paling dicari oleh FBI atas tuduhan perkosaan anak dan mengatur perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa.

Akhirnya Jeffs ditangkap di Arizona pada akhir Agustus 2007 silam.

Sementara itu, rumah Jeffs justru dijadikan tempat wisata.

Tepat pada tahun 2017, rumah pemimpin sekte poligami ini dikabarkan akan dijadikan sebagai lokasi wisata.