Harga Minyak Masih Reli di Akhir Pekan, Pengurangan Pasokan Pun Berlanjut

BANJARMASINPOST.CO.ID, SIDNEY - Harga minyak mentah dunia berupaya menguat lagi untuk hari ketiga hari ini, Jumat (19/5). Pasar optimis, produsen minyak besar akan mempertahankan sikap untuk mengurangi pasokan global untuk mendorong kenaikan harga.

Harga minyak jenis Brent naik 12 sen ke US$ 52,63 per barel pada pagi ini, setelah naik 0,5% kemarin. Pekan ini, harga Brent sudah mencatat kenaikan 3,5%.

Harga minyak West Texas Intermediate naik 14 sen menjadi US$ 49,49 per barel, dibanding kemarin US$ 49,35. Harga WTI sudah mencetak kenaikan 3,4% pekan ini.

Harga minyak sulit beranjak di tengah persaingan pemangkasan produksi negara-negara OPEC dan kenaikan produksi Amerika Serikat.

Negara Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan aliansinya seperti Rusia saat ini memangkas produksi 1,8 juta barel per hari hingga Juni nanti sebagai upaya mendorong harga minyak.

Pasar optimis, pada pertemuan 25 Mei nanti, OPEC dan produsen minyak besar lainnya memperpanjang program pemangkasan produksi ini sampai Maret 2018.