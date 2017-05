Tur Terakhir Dawin ke Banjarmasin, Eri Jamin Bakal Meriah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah Yogjakarta Surabaya, Bandung dan Jakarta, Penyanyi dan produser lagu asal Brooklyn, New York, Dawin Polanco bakal mengakhiri rangkaian tur lima kotanya ke Indonesianya di Banjarmasin.

Penyanyi yang dikenal mempopulerkan lagu Dessert bersama penyanyi Silentó ini bakal tampil di event bertajuk All About Ice Perience LA, Dawin di Pub and Cafe Nashville Hotel Banjarmasin International (HBI) pada Minggu (21/5/2017) mulai pukul 22.00 Wita.

General Manager HBI, Eri Sudarisman mengatakan, untuk konser International Dawin di Pub yang berada di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin nanti sudah 100 persen siap.

"Semua sudah siap baik perizinan, penjualan tiket, rencana pengaman dan lainnya sudah oke semua tinggal pelaksanaan," kata Eri.

Dalam segi pengamanan dan pelaksanaan tidak ada perubahan hanya saja seperti artsi lainnya tata panggungnya saja yang bakal sedikit berubah yakni panggung bakal lebih tinggi dari biasanya.

Sekretaris HBI, Ernawati Radiah menambahkan Banjarmasin merupakan kota satu satunya yang bakal disinggahi Dawin di Kalimantan.

"Jadi bisa dipastikan tidak hanya masyarakat Banua saya yang hadir untuk menonton tapi juga dari provinsi tetangga," kata Erna.

Dawin kembali menggelar tur kedua kalinya ke Indonesia. Sebelumnya pada Mei 2016 Dawin juga menyapa fansnya di Tanah Air. Setahun berselang Dawin kembali hadir di lima kota.

Rute pertama yang bakal disinggahi Dawin adalah Yogjakarta pada 17 Mei 2017 disusul Surabaya sehari berselang. Setelah itu Dawin bakal tampil di Bandung pada 19 Mei nanti.

Kemudian ibukota Indonesia, Jakarta juga bakal menjadi tempat persinggahan Dawin untuk tampil menghibur. Menutup penampilannya di Indonesia Dawin bak hadir di Banjarmasin.

Untuk harga tiket event kerjasama Djarum dan HBI ini untuk bisa menyaksikan penyanyi berkulit hitam ini, Erna mengaku pihaknya baru saja merilis harga yang akan dijual dipasaran.

Mengingat artis yang didatangkan bertaraf internasional Erna mengaku pihaknya melakukan perubahan harga dibanding dengan sebelumnya.

"Tiket kami pasang beberapa pilihan yakni Rp10 juta untuk kelas Box yang bisa diisi maksimal delapan orang dan Rp400 ribu untuk festival yang beli di tanggal 3-18 Mei 2017. Lalu pada 19-21 Mei 2017 menjadi Rp 500 ribu," kata dia.