Wow! Harta Bos Djarum Turun Rp 2,79 Triliun, Penyebabnya Ternyata Gara-gara Donald Trump

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Merebaknya kasus perintah Donald Trump, yang meminta James Comey mantan Kepala Biro Investigasi Federal (FBI) menghentikan pemeriksaan terhadap Michael Flynn, menyebabkan situasi politik AS memanas. Dampaknya, bursa utama dunia pun terbakar.

Bloomberg Billionaires Index mencatat, kekayaan 500 orang terkaya di dunia pada Rabu (17/5) menyusut US$ 35 miliar, hanya dalam tempo sehari. Semisal kekayaan pendiri Facebook Inc, Mark Zuckerberg, tergerus hingga US$ 2 miliar lantaran harga saham Facebook turun 3,3%.

Pada saat yang sama di Indonesia, kekayaan Robert Budi Hartono, anak kedua dari Oei Wie Gwan pendiri Grup Djarum, turun US$ 209 juta atau setara Rp 2,79 triliun. Kekayaan Budi turun menjadi US$ 9,49 miliar. Budi saat ini berada di peringkat ke-140, orang terkaya di dunia dalam daftar Bloomberg Billionaires Index.

Adapun kekayaan sang kakak, Michael Hartono berada di posisi ke-147 dunia. Kekayaan Michael turun US$ 201 juta menjadi US$ 9,12 miliar.