Berhasil Cetak Gol Pertama, Douglas Packer: Terima Kasih Tuhan,

BANJARMASINPOST.CO.ID - Marquee Player Barito Putera, Douglas Packer mendapat banyak apresiasi atas penampilannya saat tim Barito Putera melawan Persegres Gresik United, Jumat (19/5/20017), di antaranya melalui media sosial instagram.

Di instagramnya @douglaspacker, tak sedikit apresiasi diberikan melalui komentar berisi pujian dan ungkapan terima kasih.

Terutama di postingan foto dirinya usai mencetak gol pembuka untuk Barito Putera, dengan caption Obrigado Deus!!! (Terima kasih Tuhan).

Tak ayal banyak komentar positif menghujani foto mantan pemain Juventus tersebut.

@bkwbaritoputerasponsorship : Good job MP @douglaspacker, hadiah indah untuk Stadion 17 Mei....

@abangauxs : Good job 3 point we are happy, we are barito we are family #prideofbanua

@agungwijaksono_Luar Biasa penampilan @douglaspacker sore tadi



Gol tersebut terasa sangat spesial bagi dirinya, karena merupakan gol pertamanya di kompetisi resmi saat membela Barito Putera.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Jumat (19/5/2017) kemarin, Barito mampu unggul lebih dahulu melalui sundulannya. Pemain berstatus marquee player ini mencetak gol pada menit 18.

Gol mantan pemain Juventus itu tercipta melalui sundulan setelah menerima umpan silang Yongki Aribowo dari kanan gawang Persegres. (BANJARMASINPOST.CO.ID/AMIRUL YUSUF)