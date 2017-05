Bingung Weekend Saat di Jakarta? Lebih Baik Ke Sini Aja!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Bagi Anda warga Jakarta yang masih bingung ingin menghabiskan waktu ke mana di akhir pekan ini, mungkin sejumlah agenda berikut bisa dijadikan pilihan:

- Visionpreneur, Anyone Can Be Anything

Ini merupakan acara seminar untuk Anda yang ingin menambah ilmu mengenai enterpreneur. Seminar digelar hari ini, bertempat di Auditorium IISIP Jakarta pukul 10.30 – 17.00.

Acara ini ingin memberikan ilmu pengetahuan mengenai pengalaman para generasi muda yang berhasil menjalankan bisnisnya berupa produk/jasa yang sederhana dan tanpa disadari ada di sekeliling kita, namun mampu menjadikannya entrepreneur muda yang memiliki visi masa depan dan membangun brand nya sendiri.

Adapun pengisi acara ini adalah Gofar Hilman (Owner Lawless Jakarta), Adrian Agus (Co – Founder Puyo Desserts), dan Faiz Sadad (Co – Founder Bokumi).

- Fashion and Food Festival

Acara ini digelar di Plaza Festival, Kuningan Jakarta mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Industrial Expo merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Trisakti sejak tahun 2003. Setiap tahunnya Industrial Expo mengangkat konsep yang berbeda-beda.

Nah, pada tahun ke-14 ini, mengangkat konsep Fashion & Food Festival: Urban Industry. Festival kreatif ini merupakan ajang berkumpulnya potensi kreatif lokal dalam generasi muda Indonesia melalui fashion, makanan dan hiburan. Selain itu, dengan diadakannya festival ini dapat menunjukkan produk berkualitas karya anak bangsa dan hiburan lokal lainnya.

- Talkshow #GenKTP

Talkshow #GenKTP mengangkat tema Peran Anak Muda dalam Melawan Konten Negatif di Era Komuikasi Digital. Acara ini digelar di ruang K, lantai 2 gedung IPMI International Business School, Jl Rawajati Timur I/1 Kalibata, Jakarta Selatan. Adapun waktu pelaksanaannya adalah 09.00 – 12.00 WIB.

Pembicara yang akan hadir pada acara ini antara lain: Adiyat Yori Rambe (Perwakilan Komunitas Sudah dong), Yoalndri Simanjuntak (Program Associate for Human Rights and Democracy, INFID), dan Eddy Prayitno (Program Coordinator ICT Watch).

Seminar ini tidak dipungut biaya alias gratis.

