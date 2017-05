Wow, Nilainya Rp 1.999 Triliun, AS dan Arab Saudi Kerja Sama Persenjataan dan Perusahaan Energi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kesepakatan senilai miliaran dolar antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi akan ditandatangani dalam kunjungan luar negeri pertama Presiden AS, Donald Trump yang dimulai dari Riyadh.

Trump dan istrinya Melania disambut di ibu kota Arab Saudi oleh Raja Salman pada Sabtu (20/05) pagi waktu setempat.

Dalam perjalanan selama delapan hari ini, Trump juga akan mengunjungi Israel, wilayah Palestina, Brussels, Vatikan dan Sisilia.

Kesepakatan yang akan ditandatangani mengenai kerja sama persenjataan dan perusahaan energi raksasa Aramco yang diperkirakan mencapai $150 milliar atau RP 1.999 trilliun.

Pada Sabtu pagi, kepala eksekutif Aramco, Amin Nasser, mengatakan kesepakatan senilai $50 milliar dolar AS atau Rp 666 trillun akan ditandatangani dengan 11 perusahaan AS. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya Saudi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada minyak.

Media AS melaporkan Arab Saudi akan berkomitmen untuk membeli senjata buatan AS senilai $100 milliar dolar AS atau RP1.333. trilliun.

Arab Saudi tengah memerangi pemberontak Houthi di Yaman sejak Maret 2015 lalu. PBB menyebutkan 10.000 orang tewas sejak pertempuran dimulai dan menyebabkan negara itu diambang kelaparan.

Kunjungan ini dilakukan ketika Trump menghadapi kritik karena memecat Direktur FBI James Comey.

Trump ditemani oleh anak tertuanya Ivanka, penasihat Gedung Putih yang tidak dibayar, dan suaminya Jared Kushner, seorang anggota utama kabinet Trump.

Seperti Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Kanselir Jerman Angela Merkel dalam kunjungan terakhirnya ke Arab Saudi, Melania dan Ivanka Trump tidak menggunakan kerudung.