Bloomberg Catat Penguatan Rupiah 0,17%

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Otot rupiah melanjutkan penguatanya akhir pekan kemarin rating Standard & Poor's.

Mengacu Bloomberg, Senin (22/5/2017), rupiah pasar spot ke Rp 13.302 per dolar AS atau menguat 0,17% dari posisi pekan kemarin 13.325 per dolar AS.

"Peringkat layak investasi yang diberikan oleh Standard & Poor's (S&P) mendorong penguatan mata uang rupiah," kata ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengutip dari Antara.

Rangga Cipta menambahkan bahwa kembalinya penguatan harga minyak mentah dunia juga turut menopang nilai tukar berbasis komoditas, seperti rupiah untuk mengalami apresiasi terhadap dolar AS.

Ia menambahkan bahwa pemerintah yang memasang target pertumbuhan tinggi di 2018 mendatang hingga mencapai sekitar enam persen juga turut memberikan optimisme pelaku pasar keuangan di dalam negeri.

"Ruang penguatan rupiah masih terbuka walaupun Bank Indonesia akan lebih ingin melihat apresiasi yang bertahap," katanya.

Menurut dia, sentimen negatif bagi pasar keuangan hanya tersisa dari tensi politik dalam negeri yang diperkirakan masih hangat dalam beberapa saat ini.

Sementara itu,analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa pergerakan mata uang rupiah yang sebelumnya sempat tertekan dengan melonjaknya permintaan akan mata uang "safe heaven", kini mampu diimbangi dengan berita dari kenaikan peringkat Indonesia oleh S&P. (*)

