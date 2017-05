Dawin Sentuh Tangan Penggemarnya Dimuka Panggung

BANJARAMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penyanyi dan produser lagu asal Brooklyn, New York, Dawin Polanco mulai beraksi dievent bertajuk All About Ice Perience LA, Dawin di Pub and Cafe Nashville Hotel Banjarmasin International (HBI) pada Minggu (21/5/2017) ‎malam.

Setelah menunggu lama ‎Dawin akhirnya muncul ke panggung tepat pukul 00.45 Wita. sebelumnya penonton dihibur dengan penampilan gitasris top Jhon Paul Ivan yang berduet dengan gitaris Banua yang didaulat sebagai penghibur pembuka sehingga memuaskan hati para penonton yang datang memadati konser di Pub dan cafe berada di hotel Kawasan Jalan Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin tersebut.

Tidak ingin mengecewakan penggemarnya, penyanyi kelahiran New York, 27 tahun lalu ini pun langsung muncul. "Are you ready to party. Aku Cinta Kamu," kata Dawin yang disambut histeris para pengunjung.

Sebagai pembuka penampilannya, Dawin yang mengenakan busana serba hitam plus topi hitam membawa lagu milik orang lain yang masih asing ditelinga para penggemar.

Didampingi dua perempuan seksi penari latar yang diboyong langsung dari negara asalnya, Dawin langsung mempersembahkan lagu berikutnya berjudul Bikini body dan Jumpshot. Lagu berirama hip hop ini langsung membuat penonton bergoyang bersama.

Ternyata Dawin sangat atraktif dengan penggemar, kendati terhalang panggung yang tinggi Dawin tetap menyapa fans dengan menyentuh beberapa tangan penggemar yang dijulurkan ke atas panggung. (*)