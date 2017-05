Ini Ungkapan Raisa Ketika Menjawab 'Iya' Atas Lamaran Hamish Daud

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya penyanyi Raisa Adriana memposting foto momen penting dalam hidupnya, pertunangannya dengan Hamish Daud.

Raisa memposting bersamaan dengan aktor yang kini jadi tunangannya, Hamish Daud pada waktu hampir bersamaan dengan foto yang sama.

Dalam caption yang dituliskan Raisa, ketika ia menerima pinangan Hamish Daud.

"With a ring in his hand, he asked me to be his home. He asked for my love to be the foundation of our future.

My arms to be the ones he returns to after every adventure. No more questioning, no more insecurities.

Just me & him, on a crazy journey forever.

And of course I said yes."

Raisa dan Hamish (Instagram)

(Dengan cincin di tangannya, ia memintaku untuk menjadi rumahnya. Dia meminta cintaku untuk menjadi dasar masa depan kita.

Tanganku jadi satu-satunya tempat kembali usai setiap petualangan. Tak bertanya-tanya lagi, tak ada lagi rasa khawatir.

Hanya aku dan dia di perjalanan gila ini selamanya.