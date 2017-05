Jhon Paul Ivan Buka Konser Dawin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ratusan penonton yang kebanyakan fans dari penyanyi dan produser lagu asal Brooklyn, New York, Dawin sudah berkumpul di event bertajuk All About Ice Perience LA, Dawin di Pub and Cafe Nashville Hotel Banjarmasin International (HBI) pada Minggu (21/5 2017) malam.

Namun sebelum penyanyi idola tampil, mereka terlebih dahulu disuguhi hiburan pembuka yakni gitaris top John Paul Ivan yang tepat dimulai pukul 24.00 Wita

Gitaris berambut panjang yang memiliki nama lengkap Johannes Paul Ivan dan merupakan mantan gitaris grup musik Boomerang mampu membuat penonton yang hadir terhibur.

Beberapa keahlian Jhon Paul Ivan mampu membuat decak kagum penonton yang datang.