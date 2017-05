Kemesraan Raisa dan Hamish Daud Ini Bikin Baper Semua Orang

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Raisa Adriana dan kekasihnya Hamish Daud tengah menjadi sorotan pasangan anak muda masa kini.

Awal kedekatan mereka bahkan sempat membuat heboh dunia maya.

Tak ayal, kemesraan mereka pun sering membuat netizen baper.

Beredar sebuah undangan pertunangan penyanyi cantik Raisa Andriana dengan kekasihnya, Hamish Daud yang kemudian jadi viral di media sosial.

Undangan tersebut diposting akun gosip @lambe_turah di Instagramnya, Minggu (21/7/2017).

Tertulis dalam undangan tersebut seperti ini:

“Come join us for an engagement ceremony honoring Raisa & Hamish, Sunday 21st May 2017 07.00 PM.”

Tak hanya itu, di bawah kolom undangan terdapat peringatan seperti ini.

“This invitation is intended for our closest friends&family. Please do not share/forward this invitation.”

Namun, nyatanya akun gosip ini malah mengunggah undangan tersebut.

lambe_turah

instagram.com/lambe_turah