NEWSVIDEO : Penonton Histeris Saat Dawin Tampil di Atas Panggung

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dawin tampil memukau di Nashville Pub & Cafe, Hotel Banjarmasin International, Jalan Ahmad Yani Km 4, Banjarmasin, Senin (22/5/2017) dini hari.



Muncul di panggung pukul 00.30 Wita, dia menyapa penonton dengan lagu-lagu andalannya seperti Sidekick, Jumpshot, Life of the Party, Light of Day, Dessert, Just Girly Things, Bikini Body, Pepper Spray, dan sebagainya.



Tampil satu jam, dia menyanyikan hampir semua tembang andalannya diiringi dua dancer bule berpakaian seksi.



Musiknya oleh seorang DJ bule yang dibawa Dawin. Sebagai pendatang baru di kancah musik Hollywood dan mancanegara, dia berhasil mendapatkan banyak penggemar di seluruh dunia, termasuk di Banjarmasin.



Buktinya, saat dia tampil di Banjarmasin, banyak penonton hafal lagu-lagunya dan mereka tampak berjoget menikmatinya, apalagi saat dia menyanyikan lagu Dessert yang terkenal di Indonesia.



“They can imitate you, the way your body’s movin’. You got somethin’ special about some make me loosin’. I like the way you move girl, i like the way you move girl. They can imitate you, but they can’t duplicate you, coz you got somethin’ special that makes me wanna taste you. I want it all day long, i’m addicted like it’s wrong. What you got, what you got, doin’ that dessert,” Dawin menyanyikan lirik lagu Dessert bersama para penonton.



Dia juga sesekali menari bersama para dancernya.



“Banjarmasin, how ye doin (apa kabar)? Saya lihat perempuan di sini,” ujarnya menyapa penonton yang langsung disahuti histeria mereka.



Dia juga meminta penonton meneriakkan ejaan namanya dipandu olehnya. “Banjarmasin, di (D) ei (A) dabelyu (W)...,” ucapnya lalu mengarahkan mikrofon ke penonton yang langsung disahuti ai (I) en (N) oleh mereka selama beberapa kali. (Banjarmasin Post/Aya Sugianto/Yayu Fathilal)