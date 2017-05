Raisa - Hamish Tunangan, Netizen: Hari Patah Hati Nasional

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar Raisa terutama kaum adam, harus berbesar hati. Penyanyi cantik itu sudah resmi bertunangan dengan sang kekasih Hamish Daud.

Kabar pertunangan penyanyi Raisa Adriana dengan Aktor Hamish Daud tampaknya bukan sekedar rumor belaka.

Memang beredar undangan tertutup acara pertunangan mereka yang dianggap hanya hoax karena muncul dari sebuah akun gosip.

Kabar tersebut muncul setelah akun gosip Instagram @lambe_turah memosting undangan mereka, Minggu (21/5/2017).

Undangan yang beredar di jagat Instagram tersebut bertuliskan "Engagement Ceremony Raisa and Hamish (Pesta Pertunangan Raisa dan Hamish)."



Dalam undangan acara pertunangan Raisa dengan Hamish yang viral tersebut tercantum bahwa acara itu akan diadakan pukul 19.00 WIB.

Tampaknya memang pesta pertunangan mereka digelar secara tertutup.

Di bawah kolom undangan tersebut terdapat peringatan agar tak menyebarkan undangan itu karena hanya untuk para teman dan anggota keluarga dekat.

“This invitation is intended for our closest friends&family. Please do not share/forward this invitation.”

Namun, kabar kabur tesebut tampaknya benar adanya.

Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari keduanya, tetapi KOMPAS.com memberitakan ada rombongan yang dibawa Hamish Daud ke rumah pelantun Kali Kedua itu.