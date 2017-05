Rating Layak Investasi RI Jauh Tertinggal dari Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Status layak investasi atau investmet grade oleh lembaga pemeringkat Standard and Poors (S&P) untuk Indonesia jauh tertinggal dari negara Malaysia, Filipina, Singapura dan Taiwan.

Namun itu bukan babak akhir perjuangan Indonesia. Pemerintah masih harus berjuang mempertahankan atau bahkan meningkatkan status tersebut.

Peringkat surat utang jangka panjang BBB- yang diberikan S&P, naik dari sebelumnya BB+, Indonesia masih berada di level lower medium grade paling buncit. Jauh tertinggal dari Malaysia (A+), Filipina (BBB), Singapura (AAA), dan Taiwan (AA-).

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, perjuangan Indonesian untuk mempertahankan status layak investasi cukup berat. "Mencapainya tak mudah, tapi untuk mempertahankannya lebih sulit," kata Faisal, seperti dikutip KONTAN dari laman pribadinya.

Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi pemerintah ialah mengamankan penerimaan pajak, sebab sejauh ini penerimaan pajak belum cukup menggembirakan. Oleh karena itu, ada baiknya sedia payung sebelum hujan, yakni mengendalikan belanja modal. Kalau perlu, menunda beberapa proyek infrastruktur yang tidak terlalu mendesak. Tanpa pengendalian defisit anggaran negara berpotensi membengkak.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan, bila rating S&P tidak diikuti kesiapan proyek infrastruktur yang baik, investasi hanya akan masuk di sektor keuangan dan pasar modal. Oleh karena itu, kualitas dan kecepatan belanja APBN dan APBD harus lebih baik.

Sedangkan Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta menilai, pemerintah harus tetap fokus ke reformasi fiskal yang mendukung pembangunan infrastruktur baik hard maupun soft. Pemerintah boleh ambisius terhadap target pertumbuhan, tetapi jangan mengorbankan kestabilan fiskal dan perekonomian secara umum

Memperkuat fiskal

Eforia kenaikan rating utang memang belum berakhir. Apalagi Indonesia harus menunggu lebih dari enam tahun untuk mendapatkan rating tersebut. Kenaikan peringkat dipercaya dapat menambah kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, setelah masuk dalam peringkat layak investasi tahun ini, maka tahun depan, S&P akan kembali memberi kado indah berupa kenaikan outlook Indonesia dari stable menjadi positive. "Ini akan memacu kami untuk bekerja lebih keras lagi," kata Ani.