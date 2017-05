Uji Coba Misil Korut Mendongkrak Bursa Asia Awal Pekan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, SIDNEY - Penguatan terbatas Bursa Asia pada Senin (22/5/2017) seiring investor mencerna langkah uji coba misil Korea Utara, serta hasil kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Arab Saudi di akhir pekan kemarin.

Penguatan bursa Asia didorong pemulihan bursa AS Jumat lalu. Indeks Nikkei di Jepang menguat 0,64% sementara ASX 200 di australia bertambah 0,42%. Indeks Kospi di Korea Selatan melaju 0,55%.

Akhir pekan lalu, Wall Street menguat untuk hari kedua setelah melemah tajam pada Rabu. Dow Jones Industrial Average ditutup dengan penguatan 0,69% ke level 20.804,84, Jumat lalu.

Pagi ini, harga minyak dunia juga menguat, dengan ekspektasi Saudi dan negara produsen minyak lainnya memperpanjang program pemangkasan produksi, untuk mendongkrak harga minyakp pada pertemuan 25 Mei mendatang. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) pagi ini naik 0,76% ke US$ 50,71 per barel, sementara Brent naik naik 0,62% ke US$ 53,94 per barel.

Berita Ini Dipublikasikan Kontan.co.id dengan judul "Bursa Asia dibuka menguat awal pekan"