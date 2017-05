VIDEO: Serunya Para Musisi Rock Banua dan Jakarta Kumpul Bareng

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Para musisi rock atau metalhead Kalimantan Selatan menggelar acara kumpul bareng di The Peak International Executive Karaoke & Club di lantai dasar Hotel Golden Tulip Galaxy, Jalan A Yani Km 2, Banjarmasin, Sabtu (20/5/2017) malam.



Acara dimulai pukul 22.00 Wita hingga tengah malam ini menampilkan beberapa musisi metal dari Kalimantan Selatan dan Jakarta.



“Dari Kalsel ada Kalam Band, Since dan On the Spoi. Dari Jakarta ada Interstate dan Seven Years Later,” ujar penyelenggaranya, Liandini Pangastuti malam itu.



Selain band, beberapa musisi lainnya juga tampil seperti Mandow GrassRock, John Paul Ivan, Doddy Katamsi, Taraz Biztara (gitaris TRIAD), Toni ROXX, Ices TRIAD dan Deni Irenk (ex Andromeda) serta Ewin (ex Scope) Kunci/Steven Jamz.



Acara malam itu berlangsung cukup meriah. Satu per satu para musisi itu tampil. Para penonton tampak menikmati penampilan mereka.



“Acara ini buat kumpul-kumpul aja sesama musisi rock dari Kalsel dan Jakarta. Buat menambah wawasan mereka tentang musik rock dan ngejam atau main bareng,” tambahnya.(Banjarmasin Post/Yayu Fathilal)