Banyak Penyetrum Ikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJAR - Kepada pihak terkait dan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kenapa di Gambut banyak sekali penyetrum ikan, apakah peraturannya sudah dicabut? Jika belum, tolong sebarkan spanduk agar masyarakat mengerti, seperti penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih.

082150539xxx

TANGGAPAN

REGULASI tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (masih berlaku dan standart acuan hukum) yakni UU No 7 th 2016, PP No 60 th 2007, Perda Prov Kalsel No. 24 th 2008, dan Perda Kabupaten Banjar No 7 th 2005.

Sosialisasi tentang pelanggaran hukum kegiatan illegal fishing penyetruman ikan) sudah dilakukan di beberapa kecamatan dan pemasangan papan seruan tentang hal tersebut, dan menyiarkan seruan tentang larangan illegal fishing melalui media radio Al Karomah.

Sementara untuk wilayah Gambut sudah ada pemasangan papan seruan tentang perlindungan sumberdaya ikan dan pernah dilakukan sosialisasi dan pemasangan papan pengumuman tersebut di Pasar Gambut.

Hal ini akan kami koordinasikan lagi dengan pihak polsek dan kecamatan sekaligus untuk memasang spanduk dan stiker edaran larangan illegal fishing tersebut. Demikian dan terima kasih atas informasin dan perhatiannya.

IR H NOOR IFANSYAH FANI MM

Kadis Perikanan dan Kelautan Banjar