Karena Aksi Inventor Ini, IHSG Terpuruk di Akhir Sesi I

Mengakhiri paruh pertama perdagangan, Selasa (23/5/2017), Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah.

Indeks tak mampu menahan penurunan yang disebabkan oleh aksi ambil untung investor setelah IHSG mencatatkan rekor pada akhir pekan lalu. Di awal perdagangan, indeks masih bergerak di zona hijau.

Pukul 12.00 IHSG ditutup turun sebesar 14,32 poin atau 0,25 persen di posisi 5.735,12. Sebanyak 125 saham diperdagangkan menguat, 153 saham melemah dan 126 saham stagnan.

Saham-saham yang membebani pergerakan indeks di antaranya BUMI, TLKM, BBNI, BJBR, ASII, dan MYRX. Sementara itu saham-saham yang menahan indeks untuk tidak bergerak melemah lebih dalam di antaranya BBCA.

Nilai tukar rupiah siang ini melanjutkan penguatannya terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.294 per dollar AS.

