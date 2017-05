Mantan Tamara Bleszynski Ini Kepergok Nonton Jack Sparrow dengan Artis Cantik Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Mike Lewis (35) terlihat datang menyaksikan screening film Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge di XXI Gandaria City, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017) bersama seorang wanita. Ia adalah artis peran Pevita Pearce (24).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, keduanya tiba dan memasuki pintu gedung bioskop sekitar pukul 19.20 WIB. Keduanya pun langsung ke meja pendaftaran untuk mengambil tiket menonton di Studio 6 IMAX.

Selama menunggu film diputar, keduanya terlihat selalu berduaan. Mereka juga tampak bercengkrama dengan beberapa deretan artis lain yang hadir seperti Kevin Aprilio, Kevin Julio, Giring Ganesha, dan beberapa artis lainnya.

Setelah menyaksikan film yang dibintangi oleh aktor Johnny Depp sebagai Jack Sparrow itu, Pevita tampak sudah menghilang. Sedangkan Mike yang masih berada di lokasi, tampak terburu-buru untuk meninggalkan lokasi.

Saat ditanyai oleh awak media terkait hubungan keduanya sejauh ini, Mike enggan mengungkapkannya.

"Makasih, makasih ya teman-teman," kata Mike langsung berjalan cepat.

Adapun dalam wawancara di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/5/2017) sore, Pevita pernah menanggapi kabar kedekatannya dengan Mike. Kabar kedekatan keduanya muncul setelah beredar foto mereka berdua di kolam renang.

"Enggak ada salahnya kan temenan sama siapa saja," ujarnya lalu tersenyum.

Pevita mengatakan, bahwa rumor tentang ia dan Mike merupakan cerita lalu. Pevita menolak membicarakannya lebih jauh.

Foto Pevita dan Mike kali pertama diunggah oleh teman Kenzou, putra Mike pada akun Instagram-nya, dengan caption: "Having so much fun with my favorite auntie pevita, uncle mike and my bestfriend zozo," tulisnya.

Pevita pun memberi tanggapan di kolom komentar: "Hahaha kingston you just started a gossip. They have no idea who took the pic," tulisnya.

