Raisa Andriana: Hari Patah Hati Nasional

BANJARMASINPSOT.CO.ID - Raisa Andriana akhirnya menambatkan pengembaraan hatinya ke sosok Hamish Daud. Sang pelantun Terjebak Nostalgia resmi dilamar kekasihnya pada Minggu (21/5) malam. Kabar bersatunya si cantik dan si tampan dalam ikatan pertunangan itu pun menghebohkan dunia maya.

Raisa dan Hamish memang punya massa penggemar bejibun. Ketika mereka menautkan hati dalam hubungan asmara saja, sudah banyak yang kecewa, meski tak jelas mengapa.

Saat kabar tunangan mereka menyebar, padahal Raisa seharusnya manggung di sebuah acara televisi, penggemar lebih heboh lagi. Alih-alih ikut bahagia, mereka justru ‘patah hati.’

Netizen bahkan memproklamirkan agar 21 Mei, hari pertunangan Raisa dan Hamish sebagai Hari Patah Hati Nasional. Tagar #HariPatahHatiNasional sempat berseliweran di internet.

Si cantik Raisa jatuh ke pelukan si tampan aktor kelahiran Australia yang meroket setelah membawakan My Trip My Adventure pada 2013. Hamish juga sedang naik daun karena membintangi film-film romansa seperti Rectoverso, Supernova: Kesatria, Puteri & Bintang Jatuh, Love You… Love You Not, Spy in Love, Trinity The Nekad Traveler dan terbaru Critical Eleven. Hamish juga memukau di film laga saat membintangi Gangster pada 2015.

Sementara Raisa sudah lama mencuri perhatian publik. Namanya memang belum terkenal saat menjadi salah satu vokalis band Vierra. Namun ketika dia akhirnya berani menelurkan album solo yang dibantu Asta-RAN, penggemar Raisa langsung membeludak.

Dia lalu rajin menelurkan album maupun lagu. Citra Raisa hampir tak pernah buruk. Dia identik dengan perempuan cantik nan lemah lembut yang tak berusaha tampil seksi.

Penggemar Raisa kaget saat dia memilih berhubungan dengan kakak Pevita Pearce, Keenan Pearce. Tak ada yang bisa menampik tampannya Keenan. Namun akhirnya mereka berdua putus hubungan. Pada 2016, Raisa kemudian memercayakan Hamish menjaga hatinya.

Tak perlu waktu lama bagi mereka, yang usianya terpaut hampir 10 tahun, untuk memikirkan soal janji suci. Hamish membuktikan keseriusannya pada Raisa dengan melamar sang penyanyi. Yang tanpa diduga, ternyata justru membuat para penggemar—Raisa maupun Hamish—patah hati.

Banyak GIF atau gambar lucu, bahkan sekadar komentar muncul di internet. Tidak sedikit yang bahkan mengaitkan itu dengan peristiwa-peristiwa ‘buruk’ akhir pekan lalu.

“Barca gagal juara, Rossi jatuh pas lap terakhir, Babang Hamish tunangan sama Mbak Raisa, fix lah, kepake juga hashtag #HariPatahHatiNasional,” tulis salah satu akun di Twitter, @muli_yulini.

Pengguna Twitter lain, yang mungkin tak saling kenal tapi dalam waktu bersamaan, @benisapoedtra seolah setuju dan menulis, “Barcelona gagal juara, Arsenal gagal finish 4, karena dapat kabar Raisa tunangan #HariPatahHatiNasional.” Tak terhitung ungkapan kekecewaan lainnya. (cnni)