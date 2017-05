Yuki Kato Ingin "Bercinta" dengan Jack Sparrow Muda

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Yuki Kato terkesima dengan perawakan muda Jack Sparrow yang diperankan oleh aktor Johnny Depp dalam film Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge.

Dalam film seri kelima itu, ada sebuah napak tilas yang mengambarkan sosok Jack muda mengarungi debutnya sebagai seorang bajak laut.

"Aku suka banget saat diperlihatkan muka Jack muda. Aku jadi pengin masuk ke situ (filmnya) dan macarin dia," kata Yuki yang menghadiri screening film itu di XXI Gandaria City, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Yuki mengungkapkan bahwa ia mengikuti cerita film sejak yang pertama dirilis, yakni Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.

Setiap menyaksikan hingga seri kelima, ia tidak pernah kecewa dengan penampilan Johnny.

"Aku nge-fans banget sama Jack meski ada Will Turner (diperankan Orlando Bloom) dan lain-lainnya. Jadi awal kepincut sama Jack mau adegan apapun. Kayak ada Henry (diperankan Brenton Thwaites) anaknya Will Turner tidak mengubah rasa cinta saya ke Jack," kata dia.

Film kelima ini dipasarkan di Indonesia dengan judul Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge. Sementara itu judul globalnya adalah Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales itu.

Film ini akan diputar serentak di Indonesia pada 24 Mei 2017.

Barita ini dipublikasikan Kompas.com dengan judul "Yuki Kato Terkesima Jack Sparrow Muda"