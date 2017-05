Kepala Polisi Filipina Dipenggal Saat Penyerbuan Persembunyian Pimpinan Abu Sayyaf

EPA VIA DEUTSCHE WELLE

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANILA - Kelompok militan Islam yang membakar gereja, menculik seorang pastor dan beberapa jemaat di Marawi, Mindanao, Filipina selatan, Rabu (24/5/2017), juga telah memenggal kepala seorang polisi.

Kabar itu disampaikan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, Rabu. Ia telah memersingkat kunjungannya ke Rusia dan kembali lagi ke Manila pada Rabu (24/5/2017) tak lama setetelah serangan militan tersebut.

"Komandan polisi di Malabang itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya namun dicegat oleh petugas yang sebuah pos pemeriksaan yang digaga oleh para teroris itu,” kata Duterte, sebagaimana dilaporkan Agence France-Presse.

“Saya pikir mereka lalu memengalnya seketika itu juga,” demikian menurut Presiden Filipina itu.

Duterte menerapkan status darurat militer di seluruh 27 provinsi dan 33 kota di Mindanao sejak Senin (23/5/2017).

Sebelum terjadi pembakaran gereja Protestan dan penculikan sejumlah orang, termasuk seorang pastor Katolik, di Marawi, sempat terjadi baku tembak yang sengit antara polisi dan militan, Selasa sore (23/5/2017)

Awalnya, pasukan keamanan menyerbu sebuah rumah di mana diyakini Isnilon Hapilon bersembunyi.

Hapilon adalah mantan seorang pemimpin kelompok penculik Abu Sayyaf dan belakangan batalyon yang dipimpinnya bergabung dengan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), yang disebut sebagai sayap ISIS di Asia Tenggara.

AS menganggap Hapilon sebagai salah satu teroris paling berbahaya di dunia.

Demi kepala Hapilon, AS menawarkan hadiah sebesar 5 juta dolar AS atau sekitar Rp 66 miliar.

Namun, penyergapan pasukan Filipina tak berjalan mulus.

Mereka mendapat perlawanan dari 100 orang bersenjata.

Bahkan, orang-orang itu mulai membakar bangunan-bangunan, termasuk sebuah gereja Kristen Protestan. (*)

Berita ini dikutip dari KOMPAS.com dengan judul: Militan Penggal Kepala Polisi di Malabang, Mindanao