Monaco Jadi Peristirahatan Terakhir Roger Moore

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Sir Roger Moore, yang terkenal karena bermain James Bond, telah meninggal berusia 89. Demikian pengumunan keluarganya, Selasa (23/5/2017).

Nama Roger Moore sangat terkenal pada tahun 1980-an dengan film-film yang dimainkannya, terutama saat ia memainkan perasn mata-mata terkenal di tujuh film Bond termasuk Live and Let Die dan A View to a Kill.

Keluarga Sir Roger mengkonfirmasi berita tersebut di Twitter, mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah "pertempuran yang singkat namun berani dengan penyakit kanker" seperti dikuti BBC.

Pernyataan tersebut, dari anak-anaknya, berbunyi: "Terima kasih karena telah menjadi Anda, dan sangat istimewa bagi banyak orang."

"Dengan hati terberat, kita harus berbagi kabar buruk bahwa ayah kita, Sir Roger Moore, meninggal dunia hari ini. Kami semua hancur," kata mereka di sebuah posting Twitter.

Aktor tersebut mengambil karakter James Bond dalam arah yang lebih lucu dari pendahulunya Sean Connery.

Bintang veteran ini meninggal di Swiss, dan keluarga akan mengadakan pemakaman pribadi di Monaco sesuai dengan keinginannya, demikian kata anak-anaknya.

"Cinta yang dengannya dia dikelilingi pada hari-hari terakhirnya begitu besar sehingga tidak dapat diukur dengan kata-kata saja," baca pernyataan Deborah, Geoffrey dan Christian tiga anak Roger Moore.

"Pikiran kita sekarang harus beralih untuk mendukung Kristina (Tholstrup, istrinya] pada saat yang sulit ini."

Pernyataan tersebut menambahkan: "Kami tahu bahwa cinta dan kekaguman kami sendiri akan diperbesar berkali-kali di seluruh dunia, oleh orang-orang yang mengenalnya untuk film-filmnya, acara televisinya dan pekerjaannya yang penuh gairah untuk UNICEF yang dia anggap sebagai pencapaian terbesarnya.