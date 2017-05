Usai Heboh Hari Patah Hati Nasional, Raisa dan Hamish Daud Ingin Cepat-cepat Punya Momongan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Media sosial belakangan ini diramaikan foto-foto pertunangan dari Raisa dan Hamish Daud.

Keduanya bertunangan Minggu 21 Mei 2017, pukul 19.00 WIB di kediaman Raisa.

Bahkan saking hebohnya, hari pertunangan Raisa dan Hamish ini disebut sebagai Hari Patah Hati Nasional.

Tak lama setelah Raisa dan Hamish resmi bertunangan, keduanya pun memposting foto-foto hari spesialnya itu.

1,5 juta lebih netizen menyukai foto-foto pertunangan artis papan atas Indonesia itu.

Namun ada yang menarik dari foto yang diunggah oleh Hamish Daud di Instagaramnya.

Ia mengunggah foto saudara-saudaranya yang tengah menggendong buah hati.

"When your boys have kids." tulis Hamish di keterangan fotonya.

Gara-gara postingannya itu sejumlah netter menduga Hamish Daud ingin segera memiliki buah hati dari Raisa.

Wajar saja, usia Hamish memang kini sudah tak lagi muda.

Di usia 37 tahun ia baru akan melepas masa lajangnya akhir tahun itu dengan pujaan hatinya, Raisa Adriana.

Kita doakan semoga lancar hingga hari H ya..

