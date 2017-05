Wow! Jembatan Flores Nilainya Rp 5,2 Triliun, Mulai Dikerjakan Akhir 2017

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUPANG - Tidak lama lagi Nusa Tenggara Timur akan memiliki jembatan terpanjang.

Jembatan tersebut menghubungkan dua pulau di NTT.

Rencana peletakan batu pertama pembangunan jembatan yang diberi nama Pancasila Palmerah yang menghubungkan Pulau Adonara dan Pulau Flores di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu dipastikan akhir tahun 2017.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Andre Koreh mengatakan, saat ini masih dilakukan kegiatan pra-studi kelayakan (feasibility study) terhadap jembatan yang direncanakan memiliki bentangan sepanjang 800 meter.

Untuk pra-studi kelayakan itu, lanjut Andre, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT telah mengalokasikan dana melalui APBD 1 sebesar Rp 1,5 miliar dan juga dukungan tambahan dana dari pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp 10 miliar.

Pra-studi kelayakan itu, mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat, karena selain pembangunan jembatan, juga ada arus laut di bawah jembatan yang bisa menghasilkan energi listrik, sehingga perlu adanya studi kelayakan secara lengkap.

"Kalau tidak ada halangan, pada Bulan Desember 2017 ini bertepatan dengan HUT NTT 20 Desember mendatang, jembatan sudah bisa groundbreaking (peletakan batu pertama),"kata Andre di Kupang Selasa (23/5/2017).

Seluruh pembiayaan untuk pembangunan jembatan itu, ditanggung sepenuhnya oleh investor asal Belanda, dengan nilai investasinya sebesar 400 juta dolar AS atau setara dengan Rp 5,2 triliun.

Andre menyebut, pembangunan jembatan Pancasila Palmerah, dibagi dalam dua tahap yakni 175 juta dollar AS sampai 200 juta dollar AS untuk tahap pertama dan sisanya pada tahap kedua akan ditambah 200 juta dollar AS.

Sementara untuk studi kelayakan jembatan itu dilaksanakan oleh PT Buana Archicon dan didukung oleh PT Tidal Bridge Indonesia, yang merupakan perusahaan cabang dari Tidal BV Belanda.